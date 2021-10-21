Ünlü rap şarkıcıları Bedo ve Fro Kahramanmaraş’ta!

Ünlü Rap Sanatçıları Fro ve Bedo “Hazan” albümünün ikinci parçasının klip çekimi için Kahramanmaraş geldi.

Sanatçılar Fro ve Bedo klibinde Kahramanmaraş’ın farklı mekânları yer alıyor.



Özellikle kentin tarihi ve kültürel yerlerinin gösterildiği klip çekimleri Ali Kayası başta olmak üzere Zabun Konağı gibi mekanlar tercih edildi. Klibin kamera arkasını ise Aksu Haber görüntüledi.

Klibin çekimini Casa Mila Prodüksiyon olarak Serkan Kebapçıoğlu Üstlenirken Yönetmenliğini İse Can Bilgidağ Yapıyor.

Casa Mila Prodüksiyon şirket sahibi Serkan Kebapçıoğlu öncülüğünde yapılan çalışmalarla özellikle Türkiye’de son dönemde yapılan ilk 10 hit şarkı klibinin dördünde yönetmenlik yapan Can Bilgidağ’ın çalışmaları da dikkat çekiyor.

Fro ve Bedo’nun Klip çekimleri ev sahipliği yapan Zabun Konağı işletme sahibi Ahmet Yuvayapan yaptığı açıklama da “iki değerli rap sanatçılarını konağımızda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz“ dedi.

Casa Mila Prodüksiyon Sanat Yönetmeni Burak Umutlu ise bu tür klip çekimlerinin Kahramanmaraş’ta devam edeceğini söyledi.

Rap Sanatçıları Fro ve Bedo ise Aksu Haber’e özel yaptıkları açıklamalarda Kahramanmaraş’ı sevdiklerini ve davet ettikleri için Serkan Kebapçıoğlu ve yönetmen Can Bilgidağ’a teşekkürlerini ilettiler.