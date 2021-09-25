Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç Kervanhan'da!

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Kervanhan'da Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoglu ile bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 25.09.2021, 19:22
Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç Kervanhan'da!

Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoglu ünlü sanatçıyı ağırlayarak Kahramanmaraş'ın özel lezzetlerini tattırdı.

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