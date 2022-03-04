Ünlü Sanatçı Türkmen, Kervancıoğlu’nun misafiri oldu!
Hayranlarıyla buluşmak üzere düzenlenecek konser için Kahramanmaraş’a gelen Ünlü Sanatçı Gökhan Türkmen, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun misafiri oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2022, 12:20 04.03.2022, 17:24
Başkan Kervancıoğlu Ünlü Sanatçı Gökhan Türkmen’e dondurma şovu gerçekleştirdi.
Dondurma şovu karşısında adeta büyülenen Ünlü Sanatçı Maraş Dondurmasını deneme fırsatı yakaladı.
Ünlü Sanatçı Gökhan Türkmen Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Başkan Kervancıoğlu’na teşekkür ederek Maraş dondurmasını çok beğendiğini söyledi.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise Türkmen’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek şehrin turizm elçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
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