Ünlü sanatçılar “Türk Gençliğine Sesleniş Konseri”nde sahne aldı!
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Türk Gençliğine sesleniş konseri düzenlendi. Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar etkinlikte açılış konuşması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 14:03 27.11.2021, 18:11
26 Kasım akşamı Batıpark Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gerçekleşti.
Etkinlikte ilk önce Osman Öztunç, Alperen Kekilli, Süleyman Güçlü gibi isimler yer aldı.
Ardından Ali Kınık sahneye çıktı.
Etkinliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar ve İlçe Ocak Başkanları katıldı.
Namaz Vakti 27 Kasım 2021
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