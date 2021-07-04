Ünlü sanatçıların sahne alacağı festival büyük ses getirdi
Elbistan Belediyesi’nce pandeminin ruhsal, fiziksel ve ekonomik etkilerinin azaltılması için düzenleyeceği ve birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı ‘Elbistan Festivali’ halkta coşku yarattı. Vatandaşlar ünlü sanatçıların da sahne alacağı festival gününü iple çektiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bunalan vatandaşların ve esnafların rahat bir soluk alması için birbirinden ünlü 7 sanatçının sahne alacağı festival düzenliyor.
Gurbetçi vatandaşların da izinlerini geçirmek için yurda döndükleri tarihe denk getirilen festival ile vatandaşların ve esnafların rahat bir soluk alması amaçlanıyor.
Yöresel ürün tanıtımlarının da yapılacağı festival, genç yaşlı bütün vatandaşlarda coşkuya neden oldu. Konser günleri sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.
Sokakta festivalle ilgili görüşleri sorulan vatandaşlar, pandemi sürecinde zor günler geçirdiklerini belirterek, şehri ve ekonomisini hareketlendirmek, insanlara farklı duygular yaşatarak kısıtlama sürecinden kalma olumsuz psikolojiyi değiştirmek için ünlü sanatçıların sahne alacağı festival düzenlediği için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür edip, heyecanlarını dile getirdi.
Ünlü sanatçıların sahne alacağı ‘Elbistan Festivali’ne çevre il ve ilçelerden de binlerce kişinin katılması bekleniyor.
Sosyal medyada yapılan paylaşım ve yorumlar, Elbistan’ın 26 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında tarihi anlara tanıklık edeceği ve on binlerce misafir ağırlayacağını ortaya çıkarıyor.
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