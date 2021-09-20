Ünlü şarkıcı Bertan Uçar klip çekimi için Kahramanmaraş’ı seçti
Ünlü şarkıcı Bertan Uçar, yeni şarkısının klip çekimi için Kahramanmaraş geldi. Sanatçı Uçar’ın klibinde Kahramanmaraş’ın farklı mekânları yer alıyor. Klibin kamera arkasını Aksu Haber görüntüledi.
KAHRAMANMARAŞ 20.09.2021, 16:23 20.09.2021, 19:04
Klibin Çekimini Casa Mila Prodüksiyon olarak Serkan Kebapçıoğlu üstlenirken yönetmenliğini ise Can Bilgidağ yapıyor.
Ünlü şarkıcı Bertan Uçar, yeni şarkısının tüm detaylarını Aksu Haber muhabirini Murat Baltacı’ya anlattı.
Sıfır bir adana ve sokağın çocukları gibi başarılı projelerde yer alan Bertan Uçar, yeni şarkısının klibinin Kahramanmaraş’ta çekilmesinin kendisi için önemli olduğunu söyledi.
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