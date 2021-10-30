Ünlü sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ahmet Mümtaz Taylan sevenleriyle buluştu!
Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na söyleşi ve imza günü için ünlü sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ahmet Mümtaz Taylan katılım sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 17:21 30.10.2021, 18:32
Fuar merkezinde yer alan konferans salonunda sevenleriyle söyleşi programında bir araya gelen Taylan onlarla yaklaşık 1 saat süren sohbet gerçekleştirdi.
Söyleşinin ardından açıklamalarda bulunan ünlü sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ahmet Mümtaz Taylan, fuarı beğendiğini ve sevenleriyle sohbetin güzel geçtiğini aktardı.
Taylan, fuar merkezinin bahçesinde kurulan bölümde sevenleri için Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim kitabını imzaladı.
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
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