Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalındanyeni video yayınladı

KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 17:00
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar

Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda insanlığın yapay zekâya yöneldiğini ve dijital devlet yönetiminin hayatımıza gireceğini söyledi

Çiftçi, Dünya tarihini değiştirecek yeni teknolojilerin kullanılmadan önce her yönüyle tartışılması gerektiğini de aktardı

#Stratejist #Abdullah Çiftci #dünya #yapay zekâ #AksuTV #AksuTVHaber
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