Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalındanyeni video yayınladı
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 17:00
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda insanlığın yapay zekâya yöneldiğini ve dijital devlet yönetiminin hayatımıza gireceğini söyledi
Çiftçi, Dünya tarihini değiştirecek yeni teknolojilerin kullanılmadan önce her yönüyle tartışılması gerektiğini de aktardı
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