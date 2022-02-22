Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar!

Çiftçi, Youtube kanalından yayınladığı videosunda Türkiye, İsrail ve İran denkleminde yeni dizaynın son durumu hakkında stratejik bilgileri aktardı.

Türkiye, İsrail ve İran ne olacak? Sorusunu da detaylı bir şekilde yorumlayan çiftçi konuşmasının devamında şunları söyledi.