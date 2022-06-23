Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar!
Yaptığı Analizler ve Farklı Bakış Açıları ile Türkiye’de Yüzbinlerce İnsanın Yakından Takip Ettiği ve Bu Alanda Tek İsim Olan ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi The Economist dergisinde çizilen karikatür ve yazılan makaleye dair açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2022, 13:47 23.06.2022, 13:49
Makalede geçen Türkiye NATO’ya değerinden fazla problem mi çıkarıyor ifadelerine dair önemli açıklamalarda bulunan Çiftçi Batının Türklerin potansiyelinden çekindiklerini ifade etti.
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