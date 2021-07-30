Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar!

Yangın..



Geçmiş olsun Türkiyemize...



Arkadaşlar bu yangınların sadece sıcak hava sonucu kendiliğinden çıktığına inanmıyorum.



İyi araştırılmalı.



22 Mayıs 2021 tarihli videodan bir bölüm pic.twitter.com/8WHruS6Ft9