Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Gündem programına konuk oldu

Programda kripto paranın geleceğinden bahseden Çiftçi 2022’de tüm ulus devletler, bu kriptolara karşı önlem almaya çalışacaklar ya da kesinlikle yasaklayacaklar dedi.

Konuşmasının devamında Çiftçi, ülkeler savaş riskinden önce altın toplamaya başlarlar, şuanda da merkez bankaları son 39 yılın en yüksek altınını topluyorlar” ifadelerine yer verdi.