Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Gündem programına konuk oldu
Geçtiğimiz günlerde Murat Eğridağ’ın sunumlarıyla Gündem Programına Konuk olan Stratejist Abdullah Çiftçi Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 16:56 28.01.2022, 17:08
Programda kripto paranın geleceğinden bahseden Çiftçi 2022’de tüm ulus devletler, bu kriptolara karşı önlem almaya çalışacaklar ya da kesinlikle yasaklayacaklar dedi.
Konuşmasının devamında Çiftçi, ülkeler savaş riskinden önce altın toplamaya başlarlar, şuanda da merkez bankaları son 39 yılın en yüksek altınını topluyorlar” ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 28 Ocak 2022
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