Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Murat Eğridağ’ın sunduğu Gündem programına konuk oldu!
Yaptığı analizler ve farklı bakış açıları ile Türkiye’de yüzbinlerce insanın yakından takip ettiği ve bu alanda tek isim olan Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Murat Eğridağ’ın sunduğu Gündem programına konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 14:53 26.01.2022, 15:09
Son zamanlarda tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna polemiğine çevrilirken Ünlü Stratejist Abdullah Çifti, bu polemik karşısında neler olacağıyla ilgili düşüncelerini ilk defa Aksu TV ekranlarında anlattı.
Çiftçi programda Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi halinde ABD’de iç karışıkların çıkacağını vurguladı.
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
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|20
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|21
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|16
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|21
|15
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|20
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|P
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|50
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|22
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|35
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|31
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