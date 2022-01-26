Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi, Murat Eğridağ’ın sunduğu Gündem programına konuk oldu!

Son zamanlarda tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna polemiğine çevrilirken Ünlü Stratejist Abdullah Çifti, bu polemik karşısında neler olacağıyla ilgili düşüncelerini ilk defa Aksu TV ekranlarında anlattı.

Çiftçi programda Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi halinde ABD’de iç karışıkların çıkacağını vurguladı.