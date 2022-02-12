Ünlü Yazar Uğur Batı, etkinlikler öncesinde DOKMER’i ziyaret etti!
12 Şubat Kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’a gelen ünlü yazar uğur batı, etkinlikler öncesinde Dokmer’i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 12.02.2022, 17:05 12.02.2022, 19:11
Ziyarette DOKMER hakkında bilgiler alan Batı, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada “ülkemizde böylesine merkezlerin daha fazla olmasını gerektiğini düşünüyorum” sözlerine yer verdi.
Zeynep Nur Yerhan Kahrmanmaraş Dowm Sendromu Derneği Başkanı ise Aksu Haber'e yaptığı açıklama da “programı dahilinde olmadığı halde merkezimizi ziyaret eden yazar uğur batı’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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