Ünlü Yazarlar imza günleriyle KAFUM’da

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenlediği “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” ünlü isimlerin imza günleri ve söyleşileriyle devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlediğimiz fuar, 150 yayınevinin binlerce eserinin yanı sıra 200 yazar ve şairin imza günleri ve söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor. 24 Ekim Pazar günü (yarın) saat 13.00’da Bahadır Yenişehirlioğlu, saat 15.00’da Sıtkı Aslanhan, 17.00’da ise İhsan Süreyya Sırma başta olmak üzere üç kıymetli ismi konuk edeceğiz. İmza günleri ve söyleşilerle yazarlarımızın okurlarıyla bir araya geleceği programlara tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.