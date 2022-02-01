Ünsal ve Gümüş’ten KMBGC’ye ziyaret

Güçlü bir kent basını oluşturmak, gazetecileri cemiyet çatısı altında buluşturmak ve Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla çalışmalarını yürüten Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne (KMBGC) ziyaretler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda KMBGC’ye bir ziyaret de Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Onikişubat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş’ten geldi. Ünsal ve Gümüş’ü, KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu ile Genel Sekreter Mahmut Beyaz karşıladı.

Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette kent gündemi hakkında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulurken Ünsal ve Gümüş, Başkan Deveboynu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Deveboynu ise Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Onikişubat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş’e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.