Ünü ülke sınırlarını aştı! Maraş paçası Türkiye’den sonra yurt dışında

Usta ellerden çıkan ve Kahramanmaraş gastronomisinin başında yer alan Maraş paçası konservelenerek bozulmadan sadece türkiye içerisine değil yurtdışına da gönderiliyor.

Lezzetini kaybetmemesi açısından dondurulmadan özel konservelenerek müşterilere sunduklarını söyleyen işletme müdürü emrah sünbül bu lezzeti tatmanın herkesin hakkı olduğunu vurguladı.