banner86

banner85

‘Unutkan Davulcu’ Miniklerden Tam Not Aldı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Unutkan Davulcu’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Tiyatro gösterisine çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 16:21
‘Unutkan Davulcu’ Miniklerden Tam Not Aldı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Unutkan Davulcu’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Tiyatro gösterisine çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler miniklerle buluşturuluyor. Etkinlikler kapsamında, ‘Unutkan Davulcu’ adlı tiyatro gösterisi perdelerini miniklere açtı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna minikler ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca oyun öncesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Miniklerin daha eğlenceli ve verimli bir ara tatil geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi etkinlikler miniklerle buluşuyor. Çocuklar etkinliklerde gönüllerince eğleniyor. Onların bu mutluluklarına şahit olmak bizleri daha da mutlu ediyor. Etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.

#Büyükşehir Belediyesi #Unutkan Davulcu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22