‘Unutkan Davulcu’ Miniklerden Tam Not Aldı

Büyükşehir Belediyesi, ‘Unutkan Davulcu’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Tiyatro gösterisine çocuklar ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde oyun öncesi gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler miniklerle buluşturuluyor. Etkinlikler kapsamında, ‘Unutkan Davulcu’ adlı tiyatro gösterisi perdelerini miniklere açtı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna minikler ve ebeveynleri yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca oyun öncesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği de renkli anlara sahne oldu.

Tüm Çocuklar Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Miniklerin daha eğlenceli ve verimli bir ara tatil geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama gibi etkinlikler miniklerle buluşuyor. Çocuklar etkinliklerde gönüllerince eğleniyor. Onların bu mutluluklarına şahit olmak bizleri daha da mutlu ediyor. Etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.