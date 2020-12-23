Üreten kadınlara destek

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tanzim satış noktası açtı. Kırsal mahallelerde kadınların ürettiği ürünlerin öncelikli olduğu satış noktasından, yurt içi ve yurt dışında yaşayan Türklere satış yapılması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 14:04
Üreten kadınlara destek

Elbistan Belediyesi yöresel ürünlerin yer aldığı tanzim satış noktası açtı.

Kırsal mahallelerde kadınlar tarafından üretilen ürünlere öncelik verilen satış noktasında, yöresel ürünlerin de satışı yapılıyor.

Salça, tarhana, reçel gibi ev üretimlerinin yanı sıra bakliyat ve kuruyemiş ürünlerinin de yer aldığı tanzim satış noktasından yurt içinin yanı sıra yurtdışında yaşayan Türklere satış hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yurtdışına satış yapan bir belediye olmak istediklerini söyledi.

Tanzim satış noktasında satılan ürünlerin kırsal mahallelerde yaşayan kadınların üretimi olduğunu belirten Gürbüz: “ Seçim öncesinde özellikle kırsal mahallelerde yaşan hanım kardeşlerimize bir sözümüz vardı. Biz sizin ürünlerinizi satın alacağız, sizi destekleyeceğiz, evde üretin biz bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız diye. Biz bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere tanzim satış noktasını hizmete sunduk. Özellikle hanım kardeşlerimizin evlerinde ürettikleri ürünleri satın alıyoruz. Bunu ilk etapta Elbistan’daki iç piyasaya sunacağız. Arkasından inşallah yurtdışındaki derneklerimizle temas halindeyiz onlara satış noktası olarak göndereceğiz. Ve bu şekilde Elbistan’dan yurtdışına satış yapan bir yerel idare olacağız. Bu da bizim bir hayalimizdir. Bunu gerçekleştirmiş olmakta bize ayrıca keyif ve mutluluk veriyor. Bunu yaparken öncelikle hanım kardeşlerimizin ürünlerini alıp onarı desteklemeyi düşünüyoruz ama onun dışında bir de piyasayı dengelemek ve yeni istihdam sahaları oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın kooperatifler kurması onların üretime teşvik edilmesi ve ürünlerinin ise hem iç piyasaya hem de yurtdışı piyasalara ulaştırılması noktasında, Elbistan tanzim noktası tanzim satışları bir köprü vazifesi görecek. Bu yakın civarda çok karşılaştığımız yada bölgemizde karşılaşabildiğimiz bir durum değil. Bir yerel idarenin ihracat yapması belki yeni bir model olarak ülkemize sunulmuş olacak. Bunu da suna bir belediye olmak bize mutluluk verecektir. Elbistan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Satışa sunduğumuz ürünlerimizin tamamı yerel yöresel ürünlerimizdir. Salça, tarhana, nohut, mercimek, ay çekirdeği, şeker, kuru fasulye gibi ürünlerimizin satışına başladık. Vatandaşlarımızı da alış verişe davet ediyorum.” diye konuştu.

Yaz aylarında ürettiği salça ve turşunun belediye tarafından alınması sonucu müşteri beklemekten kurtulduğunu belirten Aslıhan Değirmenci, elde ettiği gelirleri çocuklarının eğitimi için kullandığını söyledi.

Eşi ile birlikte kendi bağından elde ettikleri üzüm suyundan cevizli sucuk ve üzüm pekmezi yapan 69 yaşındaki Hatice Boynueğri de doğal yollarla ürettiği ürünlerin artık daha rahat pazarlanabilecek olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

#Elbistan #Kadın #ürün #Satış
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