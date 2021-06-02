Usta fotoğrafçılar Afşin’de!
Afşin Ulusal Fotokampına katılmak için gelen usta fotoğraf sanatçılar fotoğraf rotalarını gezdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 13:09 02.06.2021, 16:10
Afşin’de 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek fotokamp programına katılmak için ülkenin çeşitli yerlerinden gelen usta fotoğrafçılar Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin’in eşliğinde Emirilyas Mahallesindeki Mağaragözü’nden başlayarak fotoğraf rotalarını gezdi.
Fotoğraf sanatçıları Aksu TV’nin canlı yayına 4.5g ile katılarak ilk izlenimlerini paylaştı. Afşin’in keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu belirterek, Afşin’in doğal güzelliklerini fotoğraflamak ve arşivlemek için 3 günlük bir rota izleyeceklerini ifade ettiler
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise kampın amacını Aksu TV ekranlarında anlattı
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