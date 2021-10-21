Usta Yazarlar Karakoç Kardeşleri Anlattı

Büyükşehir Belediyesi, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında “İki Kardeş Bir Hayat: Bahaettin Karakoç ve Abdurrahim Karakoç” konulu panel düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günü etkinlikleri dördüncü günüyle devam ediyor. Program takvimi kapsamında, Sütçü İmam Ünivetsitesi Avşar Kampüsü Kongre Merkezi’nde “İki Kardeş Bir Hayat: Bahaettin Karakoç ve Abdurrahim Karakoç” konulu panel düzenlendi. Usta yazarlar İnci Okumuş ve Ramazan Avcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iki kardeş şairin şiirlerinden örnekler verilerek, hayatından kesitler anlatıldı.