Üstat Necip Fazıl Vefatının Yıl Dönümünde Anılacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 38. yıldönümünde çevrimiçi etkinlik düzenliyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2021, 19:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vefat yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek için anma etkinliği düzenleyecek. Vefatının 38. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinlikte “Üstat”, edebiyata olan katkıları ve şiirleri olmak üzere pek çok açıdan ele alınacak. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar’ın üstlendiği program, Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Doç. Dr. Selim Somuncu’nun katılımıyla gerçekleşecek. 25 Mayıs Salı (yarın) düzenlenecek çevrimiçi etkinlik Büyükşehir Belediyesi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.
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