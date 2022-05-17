Utlu, tüm Kahramanmaraş halkını özel sergiye davet etti!
1998 yılı şubat ayında Kahramanmaraş'ta üyeleri arasında iletişim ağını geliştirerek kentsel lobi oluşturmak, kent ekonomisine yön vermek, üyelerine organizasyonel projeler hazırlayarak ekonomik ve sosyal gelişimi daha yükseklere taşımak amacıyla kurulan KASİAD kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 16:44 17.05.2022, 16:52
Genç KASİAD kurulu tarafından, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında samsun valiliği’nden getirtilen “ilk adımdan kuruluşa milli mücadele sergisi” 19 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arası yedi güzel adam müzesi’nde kahramanmaraş halkının ziyaretine açılıyor.
Konu ile ilgili Aksu haber’e konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu tüm Kahramanmaraş halkını bu özel sergiye davet etti.
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
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