Uyanmak için kurduğumuz alarmlar hayatımızı nasıl etkiliyor!

Ekip arkadaşlarımız da vatandaşlara uyanmak için kurdukları alarmların onları nasıl etkilediklerini sordu.

Yaşam şartları gereği herkesin uyum sağlamak zorunda olduğu bir düzen ve yaşam tarzı var.

Doktor randevuları, toplantılar, mesai, derken her hamleniz çok daha dakik ve önceden planlanmış olmalı

Elbette hepsine yetişebilmek için sabahın çok erken saatlerinde uyanmak gerekiyor. Böylelikle alarm, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Aksu Haber ekibimiz Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara uyanmak için kurdukları alarmların onları nasıl etkilediklerini sordu.