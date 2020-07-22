Uyanmak için kurduğumuz alarmlar hayatımızı nasıl etkiliyor!
Günlük hayatımızda planlanmış işlerimize yetişebilmek için sabahın çok erken saatlerinde uyanmak gerekiyor böylelikle alarm, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2020, 14:49 23.07.2020, 19:06
27
Ekip arkadaşlarımız da vatandaşlara uyanmak için kurdukları alarmların onları nasıl etkilediklerini sordu.
Yaşam şartları gereği herkesin uyum sağlamak zorunda olduğu bir düzen ve yaşam tarzı var.
Doktor randevuları, toplantılar, mesai, derken her hamleniz çok daha dakik ve önceden planlanmış olmalı
Elbette hepsine yetişebilmek için sabahın çok erken saatlerinde uyanmak gerekiyor. Böylelikle alarm, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.
Aksu Haber ekibimiz Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlara uyanmak için kurdukları alarmların onları nasıl etkilediklerini sordu.
29°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:22
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|37
|78
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25