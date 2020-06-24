Uyarıları dinlemediler! Maske takmayan 24 kişiye para cezası uygulandı

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, maske takılması zorunlu iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde vaka artışının önlenmesi için polis ekiplerince yapılan uygulamalarda maske takmayan ve maskesi olup ta çene altında tutan 24 kişiye 21 bin 600 lira para cezası uygulandı.