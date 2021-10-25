Uygulamalı çiftçi okulu programı kapsamında su sebili dağıtımı yapıldı

Edinilen bilgilere göre; Ülkede Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içinde “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi doğrultusunda Kahramanmaraş’ta da yürütülen Uygulamalı Çiftçi Okulu programı kapsamında açılan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği eğitimine katılan faydalanıcılara sera içerisinde ihtiyaç duyulan içme suyunu temin etmek amacıyla Girdi Paketi Hibe Desteği olarak Su Sebili dağıtımı gerçekleştirildi öğrenildi.

Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım programına FAO Türkiye Saha Koordinatörü Baran Kenan Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcıları Salih İnan ve Ramazan Bilir, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, teknik personeller ve sera işletmecileri katıldı.