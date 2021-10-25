Uygulamalı çiftçi okulu programı kapsamında su sebili dağıtımı yapıldı

Kahramanmaraş'ta Uygulamalı Çiftçi Okulu programı kapsamında açılan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği eğitimine katılan faydalanıcılara sera içerisinde ihtiyaç duyulan içme suyunu temin etmek amacıyla girdi paketi hibe desteği olarak Su Sebili dağıtımı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 17:57
Uygulamalı çiftçi okulu programı kapsamında su sebili dağıtımı yapıldı

Edinilen bilgilere göre; Ülkede Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve yerel halka yönelik Avrupa Birliği (AB) MADAD fonlu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği içinde “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi doğrultusunda Kahramanmaraş’ta da yürütülen Uygulamalı Çiftçi Okulu programı kapsamında açılan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği eğitimine katılan faydalanıcılara sera içerisinde ihtiyaç duyulan içme suyunu temin etmek amacıyla Girdi Paketi Hibe Desteği olarak Su Sebili dağıtımı gerçekleştirildi öğrenildi.

Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım programına FAO Türkiye Saha Koordinatörü Baran Kenan Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Müdür Yardımcıları Salih İnan ve Ramazan Bilir, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sadık Yılmaz Güllü, Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Talip Korkmaz, teknik personeller ve sera işletmecileri katıldı. 

#Uygulamalı Çiftçi Okulu #Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2