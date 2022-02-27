‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterileri, konferans ve söyleşi gibi pek çok program sanatseverlerle buluşturulmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 16:16 27.02.2022, 17:04
Bu Kapsamda Necip Fazıl Kültür Merkezinde ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.
2 seans olarak Düzenlenen Etkinliğe aileler yoğun katılım sağladı.
Konuyla ilgili aksu habere konuşan sahne maraş oyuncuları, Oyunla ilgili bilgi verdi.
Namaz Vakti 27 Şubat 2022
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