‘Uykum Geri Gel’ miniklerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında 9, 10, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ‘Uykum Geri Gel’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluşuyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri tarafından sahnelenen oyun saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde gerçekleştirildi.

Tiyatroya katılan minikler ve aileleri bu tür bir etkinliğin onlar açısından çok verimli olduğunu belirtti.

Tiyatro ekibi ise kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.