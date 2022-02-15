Uyuşturucu madde ticareti yapan baba ve oğlu tutuklandı

Elbistan’da uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürüten İlçe emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde satıldığı yönünde aldığı bilgiyi değerlendirmesi sonucu, uyuşturucu madde alan E.K. ile K.N.Y’yi yakaladı.

Şahısların verdiği ifade doğrultusunda ikamete operasyon yapan narkotik polisi baba A.A. (38) ile oğlu Y.A. ‘yı (16) yakaladı.

Yakalanan şüphelilerle birlikte 72 gram metamfetamin, 5.05 gram bonzai, 14 adet ekstazi hap, 1.47 gram esrar ve bir adet ruhsatsız 7.65 çapında tabanca ele geçirildi.

E.K. ile K.N.Y. hakkında adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.