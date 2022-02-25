Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önüne geçmek için çalışma yürüten ilçe emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde üzerinde 0,69 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen Ö.R.K. adlı şahıs yakalandı.

Ö.R.K.’nin verdiği ifade doğrultusunda Yeşilyurt Mahallesi’nde M.S.’ye ait ikamette yapılan aramada 32.40 gram metamfetamin, 28.49 gram senteteik kannabnoid maddesi, 2.65 gram esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.R.K. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, M.S. (25) ise Elbistan Sulh Ceza Hakimliğinde “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.