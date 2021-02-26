Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan diğer bir operasyonda ise 7 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendiği araç ve içindeki kişilerin üzerinde arama yaptı.

Uyuşturucuyla yakalanan E.E. (37), M.B. (21), H.Ö. (29), T.K. (35), O.Y. (28), S.T. (25) ve A.K. (25) gözaltına alındı.

Aramalarda 45 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.