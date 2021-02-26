Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendiği araç ve içindeki kişilerin üzerinde arama yaptı.

Uyuşturucuyla yakalanan E.E. (37), M.B. (21), H.Ö. (29), T.K. (35), O.Y. (28), S.T. (25) ve A.K. (25) gözaltına alındı.

Aramalarda 45 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.