Uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı!
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 17:50
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K, A.İ.K. ve E.M.K'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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