Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 09.12.2020, 15:17
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Dün meydana gelen olayda gözaltına alınan A.F. (27) ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmış, kovalamaca sonucu kaza yapan araçta uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Kahramanmaraş #uyuşturucu
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