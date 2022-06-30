Uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29.06.2022 düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2022, 19:44 30.06.2022, 19:49
Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; madde bağımlılarına uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan T.B. ve O.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerden ele geçirilen uyuşturucu maddelerle aynı özelliklerde uyuşturucu maddeler ile 6 adet tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri ardından T.B. ve O.B simli şüpheliler adli mercilere sevk edilmiştir
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