Uyuşturucu ticaretine 28 yıl 9 ay hapis ve 57 bin 500 lira para cezası

Elbistan’da 29 Temmuz 2020 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yapılan operasyonda üzerlerinde metamfetamin ve butinaca uyuşturucu madde yakalanan sanıklara ceza yağdı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar H.Ç. (38), O.B. (32) ve B.Ü. (25) Elbistan E Tipi Kapalı ceza ve İnfaz Kurumu’ndan ses ve görüntü bilişim sitemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, içici olduklarını ve uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan H.Ç.’ye 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para, O.B.’ye 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezası ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklardan B.Ü. ise suçsuz bulunarak, beraatına ve tahliyesine karar verildi.