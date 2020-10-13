Uzaktan eğitim spotçuları vurdu! Üniversiteliler gelmedi, ikinci el eşya satışı durdu
Kahramanmaraş’ta, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim görmelerinden dolayı ikinci el eşya satan iş yerlerinde eşyalar depolarda kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2020, 10:44 13.10.2020, 19:48
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Öğrencilerinin olmaması nedeniyle ikinci el eşya alım ve satımı yapan iş yeri sahipleri, her yaz dönemi yaşadıkları yoğunluğu bu kez yaşayamadı.
İkinci el ürün satışı yapan Şevket Ekmiş pandemi nedeniyle öğrencilerin gelememesi işlerimizi %60 oranında kötü etkiledi dedi.
Pandemi nedeniyle vatandaşların 0 ev eşyası alamadığını da belirten ekmiş, bu nedenle vatandaşların 2.el ev eşyasına yöneldiğini söyledi.
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