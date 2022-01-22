Başarılı isim Uzm. Dr. Mehmet Uzun Özel Megapark Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Başarılı isimleri bünyesinde bulundurmaya devam eden Özel Megapark Hastanesi danışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Uzun, özel Megapark Hastanesinde hasta kabulüne başladığını dile getirdi.