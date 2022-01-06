Uzman Ekiplerle Zararlılara Geçit Yok!

Periyodik olarak şehir genelinde kışlak ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmet içi eğitimlere start verdi. Toplamda 54 araç ve 110 personelle 7/24 çalışma gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; teorik bilgilerin yanı sıra sahadaki uygulamaların verimliliği ile ilgili pratik çalışmalar gerçekleştirdi. Eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi ve çevre sağlığının korunmasının hedeflendiği vurgulandı.

Halkımızın Rahat Bir Yaz Geçirmesini Hedefliyoruz

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İnsanlara hastalık bulaştıran ve psikolojik rahatsızlık veren sivrisinekler; kış soğuklarında bile yaşamlarını sürdürebiliyor. Mevsim yağışlarının da etkisiyle sivrisineklere ait yumurta ve larvalar dağılıp vatandaşlarımız ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Hizmet içi eğitimlerimizle personellerimize Kışlak Mücadele çalışmalarımızı verimli hale getirebilecek teorik ve pratik bilgiler aktardık. Kasım ila Mart ayları arasında yoğunlaştırdığımız Kışlak Mücadele çalışmalarımızla halkımızın rahat bir yaz geçirmesini sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.