Uzman Konuklarla ‘Kadın ve Çocuk’ Söyleşisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda, Sütçü İmam iş birliğiyle 3 Mart Perşembe günü (yarın) ‘Kadın ve Çocuk’ isimli söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 13.00’da başlayacak etkinliğin konukları Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı olacak.

Çocuk İstismarı ve Hukuki Yaptırımı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte çocuk savunuculuğu, çocuk istismarı ve istismarın hukuki yaptırımları gibi pek çok konu uzman konuklar tarafından ele alınacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda, alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla buluşuyor. Düzenlenen etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.