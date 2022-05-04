Uzmanlar uyardı! Bayramda şekerin dozunu kaçırmayın!
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, bayram şekerlerinin içindeki katkı maddeleri, yapay tatlandırıcılar ve gıda boyalarının çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2022, 15:53 04.05.2022, 17:30
Dr. Lütfi Tiyekli, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocukların bayram şekeri tüketimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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