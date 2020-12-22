Uzmanlar uyardı! Virüs en çok ev içinde bulaşıyor

Kısıtlamalar sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandı. Ancak bazı şehirlerinde vakalardaki artış devam ediyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, ev ziyaretleri olarak gösterildi.



Virüsün 6 adımdan daha yakın mesafede bulaştığı biliniyor. Uzmanlar maskesiz sohbetlerde, 15 dakikada koronavirüse yakalanmanın mümkün olduğunu söylüyor.



Uzmanlar, hastalık olasılığının önüne geçmede başlıca kuralın, maske takmak olduğunu söylüyor.