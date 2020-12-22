Uzmanlar uyardı! Virüs en çok ev içinde bulaşıyor
Kahramanmaraş başta olmak üzere, büyük şehirlerde tedbirlere uyulmasıyla vaka sayılarından düşüş görüldü. Bazı şehirlerde ise virüs yoğunluğu devam ediyor. Uzmanlar vaka sayılarındaki artışın nedenini ev ziyaretlerine bağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2020, 17:24
Kısıtlamalar sonrası vaka sayılarında düşüş yaşandı. Ancak bazı şehirlerinde vakalardaki artış devam ediyor.
Uzmanlara göre bunun nedeni, ev ziyaretleri olarak gösterildi.
Virüsün 6 adımdan daha yakın mesafede bulaştığı biliniyor. Uzmanlar maskesiz sohbetlerde, 15 dakikada koronavirüse yakalanmanın mümkün olduğunu söylüyor.
Uzmanlar, hastalık olasılığının önüne geçmede başlıca kuralın, maske takmak olduğunu söylüyor.
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