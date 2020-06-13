Uzmanlar uyarıyor! Kahramanmaraşlılar güneş gözlüğü alırken dikkat edin

Sıcak havanın yüzünü göstermesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı.

Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra şık bir görünüm amacıyla da tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda rengarenk camları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ürünler her zaman sağlıklı olmayabiliyor.