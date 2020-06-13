Uzmanlar uyarıyor! Kahramanmaraşlılar güneş gözlüğü alırken dikkat edin
Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2020, 15:15 13.06.2020, 20:01
157
Sıcak havanın yüzünü göstermesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan güneş gözlükleri vitrinlerdeki yerini aldı.
Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumasının yanı sıra şık bir görünüm amacıyla da tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Son yıllarda rengarenk camları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu ürünler her zaman sağlıklı olmayabiliyor.
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Antalyaspor
|27
|33
|10. Gaziantep FK
|26
|32
|11. Denizlispor
|26
|31
|12. Kasımpaşa
|27
|29
|13. Gençlerbirliği
|26
|28
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|27
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|28
|43
|8. Villarreal
|28
|41
|9. Granada
|28
|41
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Levante
|28
|34
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Real Valladolid
|28
|32
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|28
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|28
|23
|20. Espanyol
|28
|23