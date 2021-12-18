Uzmanlardan “sahte içki” uyarısı
Yılbaşına az bir zaman kala sahte içki sebebiyle zehirlenme vakaları arttı, birçok ilde can kayıpları meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 12:23 18.12.2021, 17:04
Sahte içki alan kişilerde baş ağrısı, bulantı, görme bozukluğu ve körlük gibi belirtiler oluşabiliyor. Ayrıca koma ve solunum durması sonucu ölüm de meydana gelebiliyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Köksal, sahte içkinin zararlarını anlattı.
Sahte alkol tüketme hissi yaşayanların hızlı bir şekilde ilk önce kendini kusturması gerektiğini söyleyen Köksal, sahte alkolün belirtileri sıraladı.
Namaz Vakti 18 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Sivasspor
|17
|25
|8. Beşiktaş
|16
|24
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Galatasaray
|16
|23
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Antalyaspor
|16
|21
|14. Gaziantep FK
|16
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|16
|32
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Bursaspor
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8