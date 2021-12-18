Uzmanlardan “sahte içki” uyarısı

Sahte içki alan kişilerde baş ağrısı, bulantı, görme bozukluğu ve körlük gibi belirtiler oluşabiliyor. Ayrıca koma ve solunum durması sonucu ölüm de meydana gelebiliyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Köksal, sahte içkinin zararlarını anlattı.

Sahte alkol tüketme hissi yaşayanların hızlı bir şekilde ilk önce kendini kusturması gerektiğini söyleyen Köksal, sahte alkolün belirtileri sıraladı.