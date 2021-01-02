Vadi Mahallesi’ne Çok Yakıştı!
Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Vadi Mahallesindeki atıl alanı sosyal donatı alanına dönüştürdü. Yürüyüş yolları, kamelyalar ve çim etkinlik alanlarıyla yeni park vatandaşların beğenisini kazandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2021, 13:50 02.01.2021, 19:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Vadi Mahallesi Rahman Camii yanındaki atıl alanı sosyal donatı alanına dönüştürdü.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 2 bin 500 metrekarelik alan vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kamelyalar, yürüyüş yolları ve çim etkinlik alanları içeren çalışmalar vatandaşlar tarafından beğeni kazandı.
Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Ankaragücü
|15
|15
|18. Gençlerbirliği
|14
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Real Betis
|17
|20
|10. Cádiz
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Elche
|14
|16
|17. Eibar
|16
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12