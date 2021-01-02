Vadi Mahallesi’ne Çok Yakıştı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Vadi Mahallesi Rahman Camii yanındaki atıl alanı sosyal donatı alanına dönüştürdü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 2 bin 500 metrekarelik alan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kamelyalar, yürüyüş yolları ve çim etkinlik alanları içeren çalışmalar vatandaşlar tarafından beğeni kazandı.

Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.