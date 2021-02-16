Vaka grafiğinde Kahramanmaraş’ın adının yazılmaması espri konusu oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği son basın toplantısında illerdeki vaka sayısını paylaşılacağını belirtmişti. Her hafta başında illere göre haftalık vaka sayısının açıklandığı Türkiye haritasında Kahramanmaraş’ın adının haritaya yazılmaması, en çok konuşulan ve etkileşim alan konusu oldu.

Haritada sadece Kahramanmaraş’ın adının yazılmamış olduğunu gören vatandaşlar, grafiği hazırlayan grafikerin bu hatayı nasıl yaptığını sorgularken, Bakan Koca’nın paylaşımın altına tebessüm espriler paylaşıldı.

“GRAFİKERİN ESKİ SEVGİLİSİ KAHRAMANMARAŞLI MI?”

Haritada yapılan yanlışın ardından bir Twitter kullanıcısı, Bakan Koca’nın paylaşımının altına “Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?” diye paylaşım yapması en çok beğeni ve yorum alan paylaşım oldu. Yüzleri güldüren bu yorumun ardından Sağlık Bakanı Koca’dan yanıt gecikmedi. Bakan Koca, yapılan bu yoruma, “Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu’nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir” şeklinde cevap verdi.