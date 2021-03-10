Vaka oranı yükselen Kahramanmaraş’ta ‘turuncu’ endişesi!
'Yerinde karar' dönemine geçilmesiyle kademeli normalleşme sürecinde, 32.9'luk vaka oranıyla orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Kahramanmaraş’ta, son hafta artan yoğunluktan dolayı bu oran 41.52'ye yükseldi. Vaka oranının yükselmesiyle kent merkezinde yeniden kısıtlama korkusu yaşanmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 15:33 10.03.2021, 18:19
Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta kontrollü normalleşmeyle birlikte vaka sayıları artış gösterdi. Vaka oranının 32.9'dan 41.52'ye çıktığı kentte valilik vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kahramanmaraş’ta kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlaması da kalktı. Havaların da ısınmasıyla da birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı atarak güzel havanın tadını çıkarttılar çıkarmasına ama korona virüsünü hesaba katmadılar.
Kalabalık içerisinde maskesini çenesine kadar indiren de vardı. Sosyal mesafeyi hiçe sayanda, böyle gidersen koronavirüs aramızdan hiç ayrılmayacak gibi gözüküyor.
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