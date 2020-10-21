Vakalar arttı! Kahramanmaraş Valiliği harekete geçti!

Ancak valilik denetim sahasını genişleterek caddeler, Pazar yerleri, şehir içi otobüsler, fabrikalar başta olmak üzere Kahramanmaraş’ın her köşesi, yetkililer tarafından denetlendi.

Onikişubat ilçe sağlık müdürlüğü ve Onikişubat belediyesi zabıta ekiplerinin, beraber yürüttüğü denetimlere Aksu Haber’de katıldı.



Onikişubat ilçe sağlık müdürü Dr. Mustafa Laz, denetimlerde bizzat yer alarak, korona virüsüne karşı alınan tedbirleri yerinde inceliyor.





İlçe Sağlık Müdürü Laz, fabrikalarda alınması gereken pandemi kurallarını tekrar hatırlatarak, işletmelerin bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.



Laz, denetimlerde yaşanan sorunları da dile getirdi.