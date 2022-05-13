Vakıf Katılım Bankası ile Ortak İş Birliği Protokolü!

İmza törenine MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, Vakıf Katılım Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Dedik, Vakıf Katılım Kahramanmaraş Şube Müdürü Lokman Eskin, şube sorumluları ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katılım sağladı.

MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinde gerçekleştirilen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan vakıf katılım Kahramanmaraş Şube Müdürü Lokman Eskin “imzalanan protokolle MÜSİAD üyelerimizle sürekli irtibat halinde olup çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Vakıf Katılım Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Dedik ise anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Göreve geldiği günden bu yana üyelerinin iş hayatında daha rahat etmesi için büyük uğraşlar sarf eden MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi de Aksu Haber’e yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.