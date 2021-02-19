Vakıfbank ile KMTSO arasında protokol imzalandı

Protokol kapsamında, Oda üyeleri, Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana çok daha rahat ulaşabilecek.



Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Ve Vakıf Katılım Bankası Kahramanmaraş Şube Müdürü Lokman Eskin, arasında imzalanan protokole göre, oda üyeleri Vakıf Katılım'ın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek, ihtiyaç duydukları finansmana daha rahat ulaşabilecek.



Ayrıca odaya kayıtlı üyelerin nakdi ve gayri nakdi kredi çalışmaları yapılacak olup. Yine üyelerin bankanın belirlemiş olduğu ürünlerde (kart, kredi, çek vs.) Liste fiyatı üzerinden bankanın belirlemiş olduğu oran üzerinden indirim sağlanacak bu uygulamalar 1 yıl ile sınırlı kalacak.